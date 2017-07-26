В Кузбассе завершены аварийно-спасательные работы на шахте «Анжерская-Южная». Тело погиьшего горняка поднято на поверхность

По информации ГУ МЧС по Кемеровской области спасатели завершили аварийно-спасательные работы на шахте «Анжерская-Южная». По состоянию на 02.20 местного времени горноспасатели подняли на поверхность тело погибшего горняка, 32-летнего машиниста комбайна Петра Симоненко.

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту аварии на шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

По сообщению пресс-службы следственного управления СК РФ по Кемеровской области в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.