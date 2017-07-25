В Кузбассе задержаны сторонники Навального

Сегодня вблизи железнодорожного вокзала полиция Кемерова задержала сторонников оппозиционера Алексея Навального, проводивших агитационный пикет, сообщат ВКонтакте группа «Команда Навального».

По словам помощника руководителя кемеровского штаба Алексея Навального Ксении Пахомовой, «12 июля мы подали уведомление о пикете, запланированном на 25 июля. Хотели выйти на площадку перед памятником «Паровоз-3238», со стороны проспекта Ленина. Ответ от администрации получили только спустя 6 дней — 18 июля. В этот же день, 18 числа, мы уведомили администрацию, что расцениваем мероприятие как согласованное, так как они не ответили нам в утверждённый законом срок».

По словам Пахомовой, сотрудники полиции находились на парковке, рядом с железнодорожным вокзалом, ожидая волонтеров с 11 часов. Подошли примерно в 12:40, когда куб был уже собран.

«Полицейские поинтересовались, что за мероприятие мы проводим. Организатор акции, сотрудник штаба Владлена Клокова, ответила, что мы проводим согласованный пикет. Сотрудники попросили нас предъявить документы, подтверждающие это. Владлена показала нашу переписку с администрацией города, но это полицию не убедило. Они упорно утверждали, что наше публичное мероприятие в виде пикета НЕ СОГЛАСОВАНО», — рассказала Ксения Пахомова.

После этого сотрудники составили протокол с места осмотра происшествия и изъяли 3 баннера, которые на тот момент были закреплены на кубе.

Организатор мероприятия посчитала, что согласно закону прекратить публичное мероприятие может только орган исполнительной власти в лице администрации города. Так как представителей администрации на месте не было и от них не поступало требование прервать акцию, организатор решила её продолжить. Владлена Клокова и волонтёр Павел Самусенков взяли оставшийся баннер растянули его и держали в руках.

Сотрудники полиции снова потребовали закончить мероприятие, а после отказа задержали Владлену Клокову и Павла Самусенкова и доставили в участок полиции Заводского района для составления протокола по статье 19.3 КоАП.

Через некоторое время Павла отпустили, а протокол составили только на Владлену Клокову.

В настоящее время она ожидает суда.