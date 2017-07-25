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В Кузбассе произошел выброс метана на шахте Анжерская-Южная

По информации ГУ МЧС по Кемеровской области вчера, 24 июля, в  23.40  по местному времени в оперативную службу МЧС Кузбасса поступила информация о внезапном выбросе угля и газа на шахте «Анжерская – Южная».

Из шахты самостоятельно эвакуировались 78 из 79 горняков. По факту аварии СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Сообщается, что будет изъята документация, информация о людях в забое, опрошены шахтеры, вышедшие на поверхность. Работа шахты приостановлена.

Для дегазации шахты на аварийном участке были проложены вентиляционные трубы. По оперативным данным, длина участка, на котором произошел внезапный выброс угля и газа, составляет 180 метров, горноспасатели прошли 165 метров. Работы на аварийном участке осложняются обрушением породы.

К работе на шахте привлечены кроме кемеровского отделения горноспасателей также горноспасатели из Ленинска-Кузнецкого.

«Все усилия горноспасателей сосредоточены на поисках шахтера, связь с которым до настоящего момента не установлена. На месте проводится осмотр горных выработок шахты», сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кузбасса

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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