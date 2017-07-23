Представители ОНФ Кузбасса проводят мониторинг дорог области

В рамках деятельности Центра мониторинга благоустройства городской среды активисты Общероссийского народного фронта Кемеровской области проводят анализ утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, вошедших в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды в 2017 г и мониторинг дорог Кузбасса.

Представители Народного фронта участвовали в собраниях жильцов, изучали проекты, встречались с жителями домов, выясняли, учитывалось ли их мнение при разработке дизайн-проектов. К настоящему моменту дизайн-проекты благоустройства общественных и дворовых территорий должны быть подготовлены и утверждены органами власти с учетом мнения граждан.

Кроме того, представители Общероссийского народного фронта В ходе реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на минувшей неделе оценили качество проезжей части в городе Анжеро-Судженске. Общая протяженность дорог в Анжеро-Судженске составляет почти в 135 км.

По мнению ОНФ, общая проблема для большинства небольших городов, заключается в недостатке финансирования. По информации местных органов власти, кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту автодорог на сегодняшний день составляет около 28,5 млн руб., поэтому в первоочередном порядке ремонтируются дороги, пролегающие по автобусному маршруту.

«Ситуация в городе с автодорогами, как и в других небольших муниципальных образованиях, обстоит не лучшим образом. Около половины из них требуют серьезного ремонта, сложным остается вопрос по ремонту автодорожных мостов (три из девяти требуют ремонта). Есть замечания и к гарантийным дорогам, незначительные, но они имеются», – отметил активист регионального отделения ОНФ Александр Дымшиц.

Активисты Народного фронта продолжат мониторинг состояния автодорог в других городах Кузбасса. Участки, которые требуют ремонта, будут добавлены на карту «убитых» дорог.