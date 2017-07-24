Столица Кузбасса стала лидером по заболеваемости ВИЧ и СПИДом

По информации главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анны Поповой, ряд городов Сибири стали лидерами по заболеваемости ВИЧ и СПИДом.

Первые строчки в этом позорном списке занимают столица Кузбасса – Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

По словам Поповой, в России географически совпадают «две эпидемии — наркомании и ВИЧ-инфекции»..

Доля инфицированных в девяти регионах России превышает 1%: Иркутская область (1,7% ВИЧ-инфицированных), Самарская и Свердловская области (по 1,6%), Кемеровская область (1,5%), ​Оренбургская область (1,2%), Ленинградская область (1,2%), Челябинская область (1%), Санкт-Петербург (1%), Тюменская область (1%; включая автономные округа).

По данным департамента здравоохранения Кемеровской области, ежегодно в Кузбассе выявляют по 6-6,5 тысячи новых носителей ВИЧ-инфекции. Этот показатель, по данным статистики, держится на одном уровне последние пять лет. К настоящему времени с 1991 года, когда в Кузбассе был официально зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфицирования, в области зарегистрированы более 55 тысяч человек с этим вирусом.

В конце 2016 года диспансерном учете в добровольном порядке состояли 33,8 тысячи человек, лечение проходили 8 тысяч.

В целом около 60% инфицированных в Кузбассе — люди 30-59 лет, из них 40% — работающие граждане. В возрастной группе 15-19 лет поражены 0,3% населения и столько же среди 50-59-летних.

Ежегодно бесплатное обследование на ВИЧ в Кузбассе проходят около 500 тысяч жителей — 500 тысяч в 2014 году, 530 тысяч в 2015 году, предварительно около 550 тысяч человек в 2016 году. Эти цифры приближаются к 20% всего населения области, то есть примерно каждый пятый обследуется на наличие вируса иммунодефицита. В обязательном порядке эту процедуру проходят все беременные и пациенты кожно-венерологического диспансера.