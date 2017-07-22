В Шерегеше запустят несколько новых подъёмников к новому сезону

Предстоящий зимний сезон в Шерегеше будет отмечен запуском сразу нескольких новых канатных дорог. Почти все крупные операторы в настоящий момент ведут строительство в районе горнолыжного курорта в Кузбассе. Новые подъёмники откроют широкий доступ к практически неосвоенным ранее склонам.

К первому октября будет сдана в эксплуатацию новая кресельная канатная дорога на гору Утуя в Секторе Е. Она откроет для туристов доступ к склонам, куда ранее можно было только с помощью ратрака.

Самый крупный оператор канатных дорог в Шерегеше компания «Каскад», запланировала на нынешнее межсезонье наибольший объём работ, одновременно монтируя сразу два новых подъёмника.

К началу сезона 2017-18 гг. должны быть запущены канатная дорога «Мустаг», она пройдёт параллельно «Хлебнице» на вершину горы Комсомолка, и 4-х местный кресельный подъёмник под предварительным названием «Олимпия-Экспресс». Последний должен придти на смену бугелю, который уже демонтирован, и разместится слева от трассы «Лоб» параллельно Зелёному креслу.

По-прежнему остаётся открытым вопрос, появится ли в этом году новая гондольная канатная дорога от автостоянки возле трассы «Скайвей» к выкату Сектора А и далее на пологую часть трассы «Лоб».

Компания «Фан-Тур» планировала реализовать этот масштабный проект ещё в прошлом году, но тогда, как и сейчас, по словам гендиректора компании Виктора Герасимова, проблема заключается в оформлении земельных участков под строительство. Однако если разрешение будет получено в июле-августе, дорогу успеют смонтировать к началу зимнего сезона.

Таким образом, при идеальном стечении обстоятельств Шерегеш к началу нынешнего сезона может получить сразу четыре новых канатных дороги, две из которых откроют доступ к новым трассам и секторам катания, а оставшиеся две должны существенно увеличить комфорт для туристов, снизив очереди в пиковые дни сезона.