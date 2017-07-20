Россия вошла в пятерку стран, наименее комфортных для пенсионеров

По данным инвесткомпании Natixis Global Asset Management, Россия заняла 40-е место из 43 возможных в рейтинге Глобального пенсионного индекса (Global Retirement Index). и вошла в пятерку наименее комфортных стран для людей пенсионного возраста, сообщает Росбалт.

Страны исследовались по 18 критериям, включая финансы для комфортной жизни на пенсии, финансовые услуги для накопления сбережений, качественную медицину и безопасную окружающую среду.

В итоге Россия уступила Турции, Китаю и Мексике. Ниже России расположились только Бразилия, Греция и Индия.

Рейтинг возглавили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США заняли 17-е место.

Отмечается, что за год РФ ухудшила позиции по пунктам «материальное благосостояние» (35-е место) и «здравоохранение» (42-е место), но улучшила по «качеству жизни» (36-е) и «финансам» (43-е).

В конце списка Россия также находится по таким показателям, как расходы на страховое здравоохранение (четвертое место с конца) и расходы на здравоохранение на душу населения (восьмое место с конца).

Хорошие результаты страна показала лишь по двум показателям. Она заняла третье место в подрейтинге «государственной задолженности» и 11-е — по коэффициенту пенсионной нагрузки, представляющему собой отношение численности населения в возрасте от 65 лет к населению в возрасте от 20 до 64 лет.