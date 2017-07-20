В Кузбассе провели мониторинг качества питьевой воды

Вчера ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области» представил итоги мониторинга качества питьевой артезианской негазированной воды. Для исследования были закуплены образцы продукции шести торговых марок различных производителей региона.

Все образцы исследовались в аккредитованной лаборатории.

Исследование бутилированой воды проводились по органолептическим, микробиологическим показателям, показателям солевого состава, критериям безвредности химического состава, физиологической полноценности макро- и микроэлементов, содержанию радионуклеидов на соответствие требованиям качества и безопасности согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам государственного стандарта.

По словам начальника лаборатории ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Марины Иголинской, для проведения мониторинга была отобрана вода питьевая первой категории, разлитая в бутыли, шести крупных предприятий Кемеровской области: «Талинка» (ООО «Хрустальное», Кемерово), «Шерегешская» (ООО «Шерегешская вода», Таштагольский район), «Бердовская таежная» (ООО «Чистая вода», Кемеровский район), «Клинк» (ООО «Водоем», Новокузнецк), «Ирбис» (ЗАО «Ирбис», Новокузнецк»), «Родники Кузбасса» (ООО «Красногорское», Кемерово). Исследовано было 32 показателя.

Самая большая минерализация у «Бердовской таежной» – 454,2 мг/дм3, достаточная минерализация у «Талинки», «Шерегешской», «Родники Кузбасса», что говорит о полноценности минерального состава. По словам Марины Иголинской, низкая (менее 0,1) «жесткость» может быть следствием слишком мощной очистки воды.

Радон не обнаружен ни в одной из проб, то есть вся исследованная вода безопасна в радиационном отношении.

Кроме того, эксперты подтвердили полностью природное происхождение воды всех проверенных производителей. Доказательством тому служит отсутствие в жидкости остаточного хлора. Все имеющиеся в пробах хлориды характерны для природного состава воды и не превышают установленные нормы.

Больше всего вопросов у экспертов вызвала вода «Шерегешская». В ней общее микробиологическое число (ОМЧ) при 37 градусах Цельсия (предельно допустимая норма в 20 единиц) составляет 100 единиц.

Превышение обнаружено в пробах питьевой воды «Ирбис» – 32 единицы, «Клинк» – 27 единиц, «Талинка» – 87 единиц.

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и человека (Роспотребнадзор) по Кемеровской области Ирины Антоновой, на сегодняшний день, начато административное расследование в отношении данных предприятий.

«Сейчас мы делаем свои пробы, они пока в работе», – сказала Ирина Антонова. Кроме того, микробиология воды могла быть нарушена в результате неправильного хранения или транспортировки организацией, осуществляющей доставку продукции от производителя потребителю.