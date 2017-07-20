Количество россиян, изучающих китайский язык, увеличилось в три раза

Количество жителей России, изучающих китайский язык, за последние 10 лет увеличилось в три раза, сообщает Региональный центр лингвистических исследований (РЦЛИ) и аналитический ресурс SchoolRate.

Так, в 1997 году было зафиксировано 5 000 изучающих китайский язык, в 2007 году – 17 000, а по данным 2017 года – около 56 000 человек.

При подготовке исследования «Китайская грамота: тенденции распространения китайского языка в России» использовались базы данных РЦЛИ, Министерства образования, аналитического ресурса SchlooRate, ФАНО, велась работа с экспертами и профильными организациями-

По мнению авторов исследования, рост популярности китайского языка обусловлен в первую очередь усилением экономической мощи и роста международного влияния КНР. В 2015 году в российских школах был введен обязательный второй иностранный язык. Китайский как второй иностранный выбрали около 20% школьников. К 2018 году во всех школах планируется ввести ЕГЭ по этому предмету в пилотном режиме.

По словам основателя аналитического ресурса SchoolRate Натальи Образцовой, «Число частных школ и курсов китайского увеличивается ежегодно примерно на 3%. Основным образовательным ресурсом для изучения китайского языка в России являются ВУЗы (39% от общего числа учебных заведений). Число общеобразовательных школ составляет 31%, частные школы и курсы – 25%, институты Конфуция – 5%».