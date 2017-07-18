Писательница из Кузбасса издала две новые книги для детей

Издательство "Союз писателей" выпустило две новые книги для малышей, написанные кемеровской поэтессой Натальей Гордок.

В сборник "Где ночует солнышко" попали стихи, написанные "бабушкой Наташей" ее любимым внукам. В добрых, очень позитивных произведениях описываются времена года, настроения природы, такие явления как снег, дождь и многие другие. На страницах живет кошка по имени Зайка и ее очаровательные котята.

Книга "Бабушкины радости. Выпуск 2"рассказывает о приятностях о том, как восхитительно держать на руках внуков, наблюдать за их первыми шагами, ходить на веселые прогулки, радоваться каждому их достижению и новым успехам, отправиться в первый класс и сесть за парту, чтобы заново познать азы грамматики и математики. В новой книге Наталья Гордок знакомит читателей с радостями зрелого возраста, делится своими открытиями и наблюдениями, рассказывает, как можно наслаждаться каждым прожитым днем.

Книги «Бабушкины радости» и «Где ночует солнышко» можно купть в магазинах «Планета книг».