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Писательница из Кузбасса издала две новые книги для детей

Издательство "Союз писателей" выпустило две новые книги для малышей, написанные кемеровской поэтессой Натальей Гордок.

В сборник "Где ночует солнышко" попали стихи, написанные "бабушкой Наташей" ее любимым внукам. В добрых, очень позитивных произведениях описываются времена года, настроения природы, такие явления как снег, дождь и многие другие. На страницах живет кошка по имени Зайка и ее очаровательные котята.

Книга  "Бабушкины радости. Выпуск 2"рассказывает о приятностях о том, как восхитительно держать на руках внуков, наблюдать за их первыми шагами, ходить на веселые прогулки, радоваться каждому их достижению и новым успехам, отправиться в первый класс и сесть за парту, чтобы заново познать азы грамматики и математики. В новой книге Наталья Гордок знакомит читателей с радостями зрелого возраста, делится своими открытиями и наблюдениями, рассказывает, как можно наслаждаться каждым прожитым днем.

Книги «Бабушкины радости» и «Где ночует солнышко» можно купть в магазинах «Планета книг».

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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