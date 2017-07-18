Чистый отток капитала из России вырос почти в 2 раза

Согласно предварительной оценке чистый отток капитала из России в январе—июне 2017 года вырос в 1,7 раза в годовом сопоставлении и достиг $14,7 млрд против $8,6 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает Росбалт со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Как пояснили в ЦБ, «определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств».

Ранее Минэкономразвития официально прогнозировал отток капитала из РФ на уровне $20 млрд в 2017 году и по $25 млрд в год в 2018-м и 2019 году.

За прошлый год чистый отток капитала из России, согласно предварительной оценке платежного баланса, упал в 3,7 раза и составил $15,4 млрд после оттока $57,5 млрд в 2015 году и $153 млрд в 2014 году