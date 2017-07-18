Бывший чиновник администрации Кузбасса оштрафован за драку на 10 тыс. рублей

На минувшей неделе Кемеровский районный суд вынес решения по административным делам в отношении бывшего начальника департамента промышленности администрации Кузбасса Сергея Карпунькина, который стал участником бытового конфликта с соседями по дачному участку.

Напомним, 25 июня в садоводческом товариществе "Рябинка" произошел инцидент, в результате которого четыре человека получили травмы различной степени тяжести. После начатой администрацией области проверки, Карпунькин был освобожден от должности по собственному желанию.

В настоящее время рассмотрено два административных иска к Карпунькину. По первому делу Карпунькин извинился перед потерпевшей Полиной Байбариновой. По второму – в отношении супруга Байбариновой Дмитрия – вину не признал.

Однако суд признал его виновным по обоим делам о нанесении побоев и назначил административный штраф в 5 тысяч рублей по каждому эпизоду.

Кроме того, отделом полиции Кемеровского района возбуждено 2 уголовных дела по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" Альберту и Елене Байбариновым. На сегодняшний момент предварительное расследование по ним еще не окончено.