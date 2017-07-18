В Кузбассе – очередная отставка заместителя губернатора

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области 14 июля освобождён от занимаемой должности заместитель губернатора по строительству Евгений Бухман.

Бухман покинул по собственному желаниюпост, который занимал с августа 2014 года. До этого он занимал должность заместителя главы Новокузнецка по строительству.

По информации газеты «КоммерсантЪ», причиной отставки чиновника могло стать ожидаемое снижение ввода нового жилья в Кемеровской области на 7%.

На должность заместителя губернатора Кемеровской области по строительству пока никого не назначили даже в качестве исполняющего обязанности. Как долго креслобудет оставаться «пустым», не известно.

Это уже третий вице-губернатор Кузбасса, уволившийся с начала года. Ранее Аман Тулеев принял отставку своего зама по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной, а затем покинул пост заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.

Напомним, губернатор Кузбасса Аман Тулеев проходит в Москве реабилитацию после операции на позвоночнике. Он находится в отпуске с 22 мая.