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В Кузбассе прошел обыск в штабе Навального

Сегодня в штабе Алексея Навального в Кемерово прошел обыск.

По словам помощника координатора Ксении Пахомовой, «В полицию якобы позвонили и сообщили, что у нас в штабе хранятся экстремистские материалы. Теперь изымают все агитационные листовки и газеты, которые мы только сегодня успели получить», сообщила она в официальной группе штаба в соцсети «ВКонтакте».

Женщина-следователь, руководившая обыском, запретила видеосъемку, пояснив, что она «установила такой закон». В штабе были изъяты 5 пачек газет по 250 штук в каждой и листовки.

Представители правоохранительных органов не комментируют ситуацию.

Напомним, первый штаб Алексея Навального в Кузбассе был открыт 18 марта в Кемерово. 

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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