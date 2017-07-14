В Кузбассе прошел обыск в штабе Навального

Сегодня в штабе Алексея Навального в Кемерово прошел обыск.

По словам помощника координатора Ксении Пахомовой, «В полицию якобы позвонили и сообщили, что у нас в штабе хранятся экстремистские материалы. Теперь изымают все агитационные листовки и газеты, которые мы только сегодня успели получить», сообщила она в официальной группе штаба в соцсети «ВКонтакте».

Женщина-следователь, руководившая обыском, запретила видеосъемку, пояснив, что она «установила такой закон». В штабе были изъяты 5 пачек газет по 250 штук в каждой и листовки.

Представители правоохранительных органов не комментируют ситуацию.

Напомним, первый штаб Алексея Навального в Кузбассе был открыт 18 марта в Кемерово.