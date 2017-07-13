В России планируют на 3 млрд рублей снизить затраты на питание заключенных

По информации директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко, бюджет, выделяемый на питание заключенных, может снизиться к 2019 году на 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

По его словам, к 2019 году ожидается снижение выделяемых средств из бюджета до 16 млрд (Сейчас около 19 млрд рублей). При этом Корниенко считает, что «рацион заключенных становится более или менее разнообразным».

По словам советника директора ФСИН Владимира Седых, «Если бюджет ФСИН в 2015 году составлял 20,5 млрд рублей, то на заключенного в день приходилось 86 рублей, на которые мы должны были его накормить. А с 2019 года кормить его придется за 64 рубля».

По данным ФСИН, на 1 января 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 630 тыс. 155 человек.