В Кузбассе подвели итоги ЕГЭ

Сегодня начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов провел пресс-конференцию, посвященную итогам проведения единого государственного экзамена в 2017 году.

По информации Чепкасова, в экзаменационной кампании 2017 года приняли участие 10 тыс. 999 человек, в том числе 10 тыс. 285 выпускников текущего года. Было задействовано 77 пунктов проведения экзамена (ППЭ), оснащённых камерами видеонаблюдения и металлоискателями. В 53 ППЭ осуществлялась печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях. Во всех пунктах проводилось сканирование экзаменационных материалов.

Наиболее популярными предметами по выбору традиционно стали обществознание (50,2 %), физика (25 %), история (19 %), биология (17,3 %) и химия (12,8 %). Средние баллы по профильной математике, географии, литературе, английскому языку, обществознанию в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года.

Начальник департамента отметил рост среднего балла на ЕГЭ по русскому языку, физике, истории, химии, информатике и ИКТ. По сравнению с 2016 годом увеличилась доля участников, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов: русский язык – с 26,5 до 28,7 %, обществознание – с 3,4 до 4,6 %, физика – с 4,3 до 5,8 %, химия – с 4,4 до 8,2 %, информатика и ИКТ – с 6,8 до 11,4 %, история – с 6,9 до 8,7%.

Кроме того, увеличилось количество 100-балльных работ: в 2016 году – 93, в 2017 году — 106. Так в 2017 году на высший бал экзамен по русскому языку сдали 85 человек, по химии — 7, по физике — 5, по литературе – 4, по информатике и ИКТ – 4, по обществознанию — 1. Причем, две выпускницы набрали 100 баллов сразу по двум предметам: Екатерина Вяткина из гимназии № 24 города Междуреченска — по русскому языку и химии, Полина Левич из школы № 32 города Прокопьевска — по литературе и русскому языку.

Только один выпускник школы не преодолел минимальный порог сразу по двум обязательным предметам и не получил аттестат.

В ходе экзаменов было зафиксировано шесть случаев удаления участников экзаменов в связи с нарушением порядка проведения ГИА (в 2016 году — 12).

В ЕГЭ приняли участие 127 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Для них были созданы все необходимые организационно-технологические условия на дому.