Вынесен приговор подсудимым по делу об убийстве Бориса Немцова

Сегодня Московский окружной военный суд вынес приговор подсудимым по делу об убийстве Бориса Немцова. Все они признаны виновными и приговорены к различным срокам заключения.

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева, признанного основным исполнителем убийства Бориса Немцова. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд оштрафовал осужденного на 100 тысяч рублей, а также лишил его звания лейтенанта и ордена Мужества.

Ранее вердиктом присяжных Дадаев был признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Дадаев заявил, что вину не признает, а признательные показания в начале следствия дал под давлением.

Соучастники преступления приговорены к различным срокам лишения свободы — от 11 до 19 лет.

Анзора Губашева суд приговорил к 16 годам по ст. 105 УК, его брата Шадида — также к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14, Хамзата Бахаева — к 11 годам колонии. Все они также оштрафованы на 100 000 руб. каждый. Всем, кроме Дадаева, назначено по два года ограничения свободы после отбытия основного срока.

Организатором преступления следствие считает Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова). В суд Геремеев не явился. Мухудинову обвинение предъявлено заочно, с ноября 2015 г. он находится в международном розыске.

Адвокаты подсудимых настаивают, что права их подзащитных в ходе процесса были ущемлены. По их мнению, «судья зачастую не хотел удовлетворять ходатайства, была предвзятость, по отношению к обвинению суд вел себя лояльнее, присяжные многое не узнали». Защита намерена обжаловать приговор.