Назначен начальник Росгвардии в Кузбассе

На минувшей неделе, 5 июля, президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении начальников Росгвардии в нескольких регионах России, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно указу начальником Росгвардии в Кузбассе назначен полковник полиции Юрий Кель. Он руководит ведомством с октября 2016 года.

Юрий Кель – уроженец поселка Майра Таштагольского района. В органах внутренних дел начал работать в 1990 году. В 2000 году окончил Омскую академию МВД РФ, в 2003 — занял должность начальника отдела внутренних дел по городу Калтан. С 2005 года работал в Кемерове руководителем Управления ВОХР.