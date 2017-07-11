Федерация бокса Кузбасса лишена государственной аккредитации

В понедельник в Москве на заседании Федерации бокса России в связи утратой доверия была лишена государственной аккредитации Федерация бокса Кузбасса, которую возглавляет бывший чемпион WBC Григорий Дрозд.

Основание для рассмотрения ситуации и проведения заседания федерации стало письмо, которое тренеры и спортсмены из Кемеровской области написали на имя председателя высшего наблюдательного совета ФБР Алексея Рубежного с просьбой разобраться в ситуации с проблемами развития бокса в Кузбассе.

На заседании было принято решение создать новое юридическое лицо, общественную организацию. На промежуточном этапе всю работу по тренерам и спортсменам Кемеровской области будет вести тренерский совет Федерации бокса России.

Как сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, «необходимо сменить всю систему в Федерации бокса Кузбасса, в том числе руководителей. К Григорию Дрозду у меня претензий нет, но важно, чтобы тренеры и спортсмены были в комфорте. А этого там сейчас не было — значит, необходимы изменения».

Напомним, что уроженец Прокопьевск, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд стал президентом региональной федерации бокса в конце марта. В начале мая он совершил рабочую поездку по городам области, чтобы изучить положение дел.