Погода
на 13 июля
22°C
Курс валют
на 12 июля
$ 60.57
69.37
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиВ Томске прошел митинг против политических репрессий
Новости

В Томске прошел митинг против политических репрессий

В минувшие выходные в Томске в Сквере памяти жертв политических репрессий прошел митинг против политических репрессий и против произвола властей при согласовании публичных мероприятий. Также собравшиеся выступали за сменяемость власти и защиту 3 статьи Конституции РФ.

В акции участвовали около 50 человек. В руках они держали плакаты с портретом Путина, на которых было написано «Надоел», «Свободу узникам совести». а также листовки с изображением участников протестных акций, преследуемых по политическим мотивам.

На митинге присутствовали сторонники Алексея Навального, «Открытой России», Вячеслава Мальцева, представители Левого блока и другие активисты.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 5.00 /5 (1 оценка)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости