В Томске прошел митинг против политических репрессий

В минувшие выходные в Томске в Сквере памяти жертв политических репрессий прошел митинг против политических репрессий и против произвола властей при согласовании публичных мероприятий. Также собравшиеся выступали за сменяемость власти и защиту 3 статьи Конституции РФ.

В акции участвовали около 50 человек. В руках они держали плакаты с портретом Путина, на которых было написано «Надоел», «Свободу узникам совести». а также листовки с изображением участников протестных акций, преследуемых по политическим мотивам.

На митинге присутствовали сторонники Алексея Навального, «Открытой России», Вячеслава Мальцева, представители Левого блока и другие активисты.