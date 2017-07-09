В России объединят Фонд национального благосостояния и Резервный фонд

По информации министра финансов России Антона Силуанова, решение об объединении Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда будет принято уже в этом месяце, сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, фонды планируется сливать в один на базе ФНБ, а делается это «для лучшей управляемости».

По словам Силуанова, ФНБ служит источником для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, а с другой стороны применяется для инвестирования в инфраструктурные проекты.

Минфин предлагает решать вопрос инвестирования, «установив планку, сверх которой, можно говорить об инвестировании. На наш взгляд, это 7% ВВП».

По мнению главы Минфина, планы по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты должны быть выполнены, однако оставшаяся часть этого ресурса также является источником покрытия расходов федерального бюджета, как и Резервный фонд.

Ранее задачу об объединении фондов поставил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.