В Кузбассе из-за грозы были эвакуированы шахтеры

Вчера в результате удара молнии произошло возгорание резервной дегазационной установки наземного расположения на новокузнецкой шахте «Ерунаковская-VIII» в Кузбассе. Общая площадь пожара составила 5 кв. метров.

Из-за этого на поверхность были выведены сто горняков. Шахтеры вышли на поверхность самостоятельно, угрозы жизни не было.

После этого к работе приступили горноспасатели, был произведен отбор проб атмосферы и проверка системы вентиляции.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области, произошедшее не повлияло на работу предприятия.