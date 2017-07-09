В Кузбассе открылась выставка «Добрый русский художник»

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Добрый русский художник», посвященная 80-летию заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Союза художников Александра Федоровича Капорушкина.

В экспозиции представлено более 150 картин, созданных за период с середины 1970 по 2017 годы. Это работы разных жанров и разной техники – графика и масляная живопись — в основном, портреты и натюрморты. Самые малочисленные — работы, написанные в 70-е годы.

Александр Федорович родился в Красноярском крае. Свою трудовую деятельность начал в должности углевоза ТЭЦ, работал сторожем, дворником в детском саду, слесарем легковых автомобилей, художником-маляром.

Затем Александр Федорович окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова и Дальневосточный институт искусств. Участвовать в выставках начал сразу по окончании вуза, а в 1987-м был принят в Союз художников СССР.

В 1973 году переехал в Кемерово. По распределению начал работать преподавателем в только что открывшееся художественное училище, где работает до сих пор.

За заслуги в области изобразительного искусства А. Ф. Капорушкин удостоен звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», Знака МК РФ «За достижение в культуре», Серебряной медали ВТОО «Союз художников России» «Духовность. Традиции. Мастерство».