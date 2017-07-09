На минувшей неделе в Главном управлении МВД России по Кемеровской области состоялось заседание региональной коллегии, на которой были подведены итоги работы органов внутренних дел Кузбасса за 6 месяцев.

На коллегии бывший руководитель Главного управления МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов встретился с личным составом органов внутренних дел Кузбасса и вручил сотрудникам правительственные и ведомственные награды. Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант полиции Ларионов освобожден от занимаемой должности.

Временно исполнять обязанности начальника ГУ МВД России по Кемеровской области будет генерал-майор внутренней службы Игорь Коршунов.

С 1993 по 2013 годы Игорь Коршунов работал в МВД Республики Алтай. С 2013 года он стал замом начальника ГУ МВД России по Кемеровской области