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Жена чиновника Карпунькина подала в суд встречный иск к потерпевшим

Фото: "Отерытый город"

Кемеровский районный суд в ближайшее время рассмотрит иск Ларисы Карпунькиной, жены бывшего начальника департамента промышленности Кемеровской области, к семье Байбариных, которые, по ее утверждению, избили ее во время конфликта в дачном поселкеСНТ «Рябинка».

Сегодня, 5 июля, должно было пройти заседание суда по административному делу в отношении бывшего чиновника. Однако Карпунькины в суд не явились из-за смены адвоката.  В отношении Сергея Карпунькина возбуждено уголовное дело, еще по одному он проходит свидетелем. Он отказывается давать показания по обоим делам.

Из-за отсутствия Карпунькина и его представителей заседание перенесено на 12 июля. При этом председатель Кемеровского районного суда Александр Щербинин (судья по иску Ларисы Карпунькиной) заявил представителям СМИ, что «завтра, 6 июля, в 11:00 будут доставлены материалы из МВД в суд, и тогда в достаточно короткие сроки начнется процесс "Лариса Карпунькина против семьи Байбариных"», сообщает портал «Открытый город».

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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