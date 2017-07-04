В Кузбассе возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего начальника департамента промышленности

По информации пресс-службы главного управления МВД по Кемеровской области возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего начальника департамента промышленности Кузбасса Сергея Карпунькина.

Уголовные дела возбуждены по итогам проверки, которую МВД проводил по жалобе соседей чиновника в СНТ «Рябинка», которые утверждали что Карпунькин и его жена во время скандала нанесли им телесные повреждения. Два уголовных дела возбуждены по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По словам потерпевшей во время рассмотрения административного дела о причинении побоев в суде Сергей Карпунькин отказался признавать вину и заявил, что заступался за супругу.

Рассмотрение дела было перенесено, повторное заседание состоится в конце недели.

Ранее сообщалось, что следственные органы СКР и МВД по Кемеровской области начали проверку фактов бездействия сотрудников полиции во время инцидента.

Между тем, по словам пострадавшей, в 2015 году соседи писали обращение губернатору Аману Тулееву о неподобающем поведении чиновника. В частности, в своем письме они обращали внимание на то, что Карпунькин повесил на своем заборе напротив дороги и соседних дачных участков мишень, по которой стрелял из травматического либо мелкокалиберного оружия. На замечания не реагировал и угрожал "применить к соседям безграничные возможности своего должностного положения", сообщает ТАСС. Однако никаких мер принято не было. Из администрации Кемеровской области ответили что с Карпунькиным проведена беседа, а «должностные обязанности он исполняет добросовестно и на высоком уровне".

Сергей Карпунькин был временно отстранен от должности начальника департамента промышленности Кузбасса. Сегодня он уволился по собственному желанию, сообщает пресс-служба областной администрации.

Исполнение обязанностей начальника департамента возложено на начальника управления промышленности Юрия Ударцева.