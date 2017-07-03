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Ансамбль из Кузбасса принял участие во Всероссийском фестивале народного творчества

23-24 июня в столице Чувашии – Чебоксарах прошел XXIV Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», в котором принял участие фольклорный ансамбль «Скоморохи» (Прокопьевск) из Кузбасса.

Ежегодно на фестиваль съезжаются коллективы не только со всех уголков России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в фестивале приняли участие коллективы из 32 регионов Российской Федерации и один коллектив из провинции Аньхой Китайской Народной Республики.

 В числе приглашенных оказался и прокопьевский ансамбль «Скоморохи». Его репертуар включает как фольклорную музыку, так и песни советской эстрады, современные композиции. На фестивале в Чувашии «Скоморохи» отыграли свою новую программу, в которую вошли песня «Моя Россия — Сибирь» сибирского автора Николая Емелина, а также кузбасские фольклорные напевы.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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