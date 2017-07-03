Школьники из Кузбасса представляют Россию на международном Азиатско-Тихоокеанском форуме

Членами сборной России на международном форуме «Воображение и будущие ученые» на Тайване стали четверо школьников из Кузбасса: Павел Хакимов (Ленинск-Кузнецкий), Мигран Шароян (Кемерово), Петр Коробейников и Илья Шафф (Киселевск).

. На Тайване к ним присоединились еще два участника — Глеб Голинг из Барнаула и Даниил Амелин из Новомосковска Тульской области.

Ребята были отобраны из 150 человек, подавших заявку на конкурс. Отборочный этап конкурса проходил в городах, где работают предприятия СУЭК, СГК и Еврохим. Эти компании, а также фонд Андрея Мельниченко, взяли на себя организационную поддержку по формированию и отправке на Тайвань российской сборной.

Азиатско-Тихоокеанский форум талантов(2017 Asia-Pacific Forum for Science Talented), проходит в Китайской Республике (Тайвань) на базе Национального педагогического университета с 29 июня по 8 июля 2017 года.

В форуме принимают участие школьники стран азиатско-тихоокеанского региона, а также стран Европы (всего около 20 стран). Темой форума 2017 года объявлено «Воображение и будущие ученые».

Школьники – участники форума объединяются в межнациональные команды по 5-6 человек для выполнения исследовательского проекта. По окончании вводного курса, который включает лекции и мастер-классы ведущих специалистов и выездные мероприятия на IT-компании Тайваня, школьники должны с использованием выданного им инженерного оборудования реализовать собственный проект. При этом от них требуется преодолеть языковой барьер межнационального общения (в команде не может быть двух человек из одной страны), продемонстрировать креативные навыки и навыки работы в команде. 5 июля каждая команда должна защитить свой проект перед экспертами. Помимо научной стороны, каждая национальная команда должна подготовить и представить культурную композицию для знакомства других учащихся с культурными традициями своей страны.