В России повышен минимальный размер оплаты труда

С 1 июля минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) в России повышен с 7500 до 7800 рублей.

По данным, представленным вице-премьером Ольгой Голодец, зарплату на уровне МРОТ в стране получают 4,9 млн занятых и правительство намерено в ближайшие два года увеличить МРОТ до прожиточного минимума работающего человека.

Ранее в России вырос прожиточный минимум: в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 года на душу населения 9 тыс. 909 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 701 рубль, пенсионеров — 8 тыс. 178 рублей, детей — 9 тыс. 756 рублей.

В Кузбассе постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от установлена величина прожиточного минимума за I квартал 2017 года: — в среднем на душу населения – 9019 руб.; — для трудоспособного населения – 9531 руб.; — для пенсионеров –7281 руб.; — для детей – 9472 руб.