В России подорожали услуги ЖКХ

С 1 июля в России был проиндексированы тарифы на коммунальные услуги… В среднем по стране плата изменилась на 4%, но по факту рост в регионах значтельно отличается.

Плата за конкретную коммунальную услугу складывается из тарифа, умноженного на норматив потребления или показания прибора учета (счетчика). Средний или максимальный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за все коммунальные услуги по субъектам утверждает правительство. Считается, что индекс формируется с учетом особенностей коммунальной сферы региона, а потому может отличаться по субъектам.

Наибольшее увеличение средних индексов роста коммунальных платежей с июля произошло в Москве — на 7%; Санкт-Петербурге, Якутии и Камчатке — на 6%. Минимальные значения средних индексов утверждены в Северной Осетии-Алании — 2,5%, в Алтайском крае — 3,2%, в Дагестане и Кабардино-Балкарии — по 3,3%. Выше, чем в большинстве других областей, возросли тарифы в Тюменской области — на 5,4%, Приморском крае — на 5%, в Иркутской и Свердловской областях также на 5%.

Кузбасс вошел в число регионов, где тарифы на коммунальные услуги выросли больше, чем в среднем по стране: они повысились на 5,9 %, сообщила начальник госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.

То есть в совокупности изменения сумм в коммунальных платёжках граждан (за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение электроэнергию) не должны превышать 5,9 %, но рост на отдельные виды услуг может отличаться.

Электроэнергия во всех территориях Кузбасса подорожает на 3,8%, а повышающие коэффициенты на горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление устанавливает каждая территория.

Жители Кемерова за колодную воду и водоотведение будут платить на 7,3% большею Стоимость отопления и горячего водоснабжения увеличится на 5,9%. В Новокузнецке стоимость коммунальных услуг (кроме электроэнергии) увеличится на 6,3%.