В Кузбассе прошел молодежный конвент «СТАРТ»

28 июня в Кемерове вСовете народных депутатов Кемеровской области успешно прошел Молодежный конвент «Кузбасс. Точки роста» в рамках I региональной акселерационной программы "СТАРТ".

Основная цель программы – оказать помощь общественным молодежным объединениям в реализации социальных проектов и идей, привлечь инвестиции. Участие в программе дает возможность превратить идею в работающий самоокупаемый проект.

В работе конвента приняли участие более 80 человек. Экспертной комиссии, в состав которой вошли депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области, представители бизнес сообщества Кузбасса, представители профильных департаментов, был представлен 31 проект.

Размер общего грантового фонда программы составил 400 тыс. рублей.

Работа конвента проходила по трём направлениям. Помимо защиты проектов образовательная площадка включала в себя проведение мастер–классов и вебинаров по основам проектной деятельности. А в рамках консультационной площадки для всех желающих была проведена экскурсия по Совету народных депутатов Кемеровской области.

Победители программы будут оглашены до 7 июля.