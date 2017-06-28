Около тысячи жителей России заразилась боррелиозом

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора в 2017 году почти тысяча жителей России заразилась боррелиозом после укусов клещей.

По информации ведомства, в стране зарегистрировано 285 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 959 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Всего, по данным Роспотребнадзора, в медицинские организации с жалобой на укусы клещей обратилось 306565 человек.

Количество пострадавших превысило прошлогодние значения в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской, Красноярском и Алтайском краях, Удмуртской Республике.

По данным Роспотребнадзора по Кемеровской област, в Кузбассе с начала эпидемического сезона в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 26839 человек.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городе Гурьевск – 1696,2 на 100 тыс. населения; в районах Крапивинский – 3204,3; Тисульский – 3489,1; Топкинский – 1648,4; Тяжинский – 6340,4; Чебулинский – 2739,4; Юргинский – 2187,4.

За последнюю неделю в Кузбассе обратились по поводу присасывания клещей 2538 человек.

Проведены лабораторные исследования 5952 клещей. В 426 клещах (7,2 %) выявлено наличие вируса клещевого энцефалита, при исследовании 319 клещей в 87 (27,3 %) клещах обнаружен возбудитель боррелиоза.

В медицинские организации госпитализировано с подозрением на заболевания, передающиеся иксодовыми клещами, 470 больных. Диагноз клещевой вирусный энцефалит установлен 17 больным, иксодовый клещевой боррелиоз – 49 больным.