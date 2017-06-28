Города Кузбасса занимают последние места в рейтинге стоимости жилья

Эксперты портала Domofond.ru составили рейтинг 50 городов России по стоимости квадратного метра жилья. Как и годом ранее, первые строчки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города российского Дальнего Востока и Юга.

Москва по-прежнему остается городом с самым дорогим жильем: стоимость кв. метра в столице составляет 199,5 тыс. руб. в мае 2017 года.

Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице цены за кв. метр составляют 110,3 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров Сочи, где стоимость кв. метра составила 96,8 тыс. руб.

В группу населенных пунктов, замыкающих рейтинг, вошли преимущественно города Сибирского федерального округа, Урала и южных регионов страны.

Минимальный показатель среди 50 крупнейших городов России отмечен в Магнитогорске. Приобрести кв. метр жилой недвижимости в городе можно в среднем за 31 тыс. руб. – в 6,5 раз дешевле, чем в Москве. В топ десяти городов с минимальной стоимостью кв. метра вошел Новокузнецк. О занимает в рейтинге 49 место. Здесь стоимость одного кв. метра жилья составляет 33 705 руб. (Годом ранее стоимость кв. метра в Новокузнецке составляла 35 259 руб.).

Столица Кузбасса по сравнению с прошлым годом потеряла две позиции в рейтинге, переместившись с 31 на 33 место. Стоимость кв. метра жилья в Кемерове сегодня составляет 45 078 руб. (в 2016 году — 47 102 руб.).

В соседнем Новосибирске стоимость кв. метра составляет 61 172руб., в Томске — 52 132рублей.