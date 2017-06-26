В Кузбассе прошли выпускные вечера

В воскресенье, 25 июня в Кемеровской области прошли выпускные вечера. В этом году по данным Департаменте образования и науки Кемеровской области со школой простились 9 тысяч 922 выпускника.

По сообщению областного департамента образования и науки, для обеспечения общественного порядка и безопасности в школах при проведении выпускных вечеров были задействованы более 1 тыс. полицейских, 350 народных дружинников, казаков и охранников. Перед началом выпускных вечеров в залах и на прилегающих территориях были проведены проверки и профилактические осмотры. За каждой школой были закреплены сотрудник полиции, пожарные и медицинские работники, а также были созданы оперативные штабы из числа работников администраций, которые отслеживали оперативную обстановку.

В период проведения мероприятий были исключены неорганизованные прогулки на водном транспорте и купание выпускников на водных объектах. Безопасность перевозок организованных групп обучающихся проводилась с соблюдением соответствующего положения.

По традиции выпускные вечера прошли без алкоголя.