Мусульмане в Кузбассе отметили праздник Ураза-Байрам

В воскресенье, 25 июня, мусульмане отметили завершение священного месяца Рамадан праздником Ураза-Байрам, который начался сразу после утренней молитвы и продлится три дня.

По информации газеты «Кузбасс» на массовую утреннюю молитву в мечеть «Мунира» в Кемерове пришли более пяти тысяч человек. Около пяти тысяч человек посетили праздничную молитву в Новокузнецке. Молитвы проходили в мечетях «Чулпан» и «Абду-Рахмон». В мечети «Чулпан» организовали обед для пожилых и немощных людей, а всего в двух мечетях приготовили 19 казанов плова для угощения гостей.

После богослужения каждый посетивший мечети смог попробовать праздничное угощение: плов, фрукты, различные сладости.