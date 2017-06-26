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Мусульмане в Кузбассе отметили праздник Ураза-Байрам

Фото: kp.ru

В воскресенье, 25 июня, мусульмане отметили завершение священного месяца Рамадан праздником Ураза-Байрам, который начался сразу после утренней молитвы и продлится три дня.

По информации газеты «Кузбасс» на массовую утреннюю молитву в мечеть «Мунира» в Кемерове пришли более пяти тысяч человек. Около пяти тысяч человек посетили праздничную молитву в Новокузнецке. Молитвы проходили в мечетях «Чулпан» и «Абду-Рахмон». В мечети «Чулпан» организовали обед для пожилых и немощных людей, а всего в двух мечетях приготовили 19 казанов плова для угощения гостей.

После богослужения каждый посетивший мечети смог попробовать праздничное угощение: плов, фрукты, различные сладости. 

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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