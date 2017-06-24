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В Кузбассе запускается проект «Автотрезвость»

29 июня Кемеровский областной клинический наркологический диспансер и Общественная палата Кемеровской области проводят круглый стол, посвященный началу реализации в Кузбассе международного социального проекта «Автотрезвость».

Цель проекта – снизить количество случаев вождения в нетрезвом виде и наглядно продемонстрировать опасность такого поведения на дорогах.

Кузбасс станет вторым после Омской области регионом в Сибирском Федеральном округе и за Уралом, реализующим этот проект.

Проект будет реализовываться по двум направлениям: для начинающих водителей вводится дополнительный обучающий модуль «Алкоголь и вождение». Кроме того информационно-просветительская работа среди населения будет проводиться с использованием очков-тренажеров «Drunk Goggles», которые наглядно иллюстрируют изменение восприятия и поведения под воздействием алкоголя.

В работе круглого стола примут участие специалист НИИ наркологии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Александр Бурцев и эксперт Проблемной лаборатории организации и безопасности движения Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Маргарита Плотникова – руководитель проекта.

В рамках круглого стола участники смогут протестировать очки «Drunk Goggles». А для преподавателей автошкол будет проведен семинар по внедрению обучающего модуля «Алкоголь и вождение».

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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