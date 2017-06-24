В Кемерове открывается Фестиваль уличного искусства

Сегодня в Кемерове открывается II Фестиваль уличного искусства «Детализация. Человек из Кемерова», организованный «Сибирской генерирующей компаниейя», фондом «Яркий город» и Творческим объединением «Кот да Винчи».

По традиции фестиваль соберет на своих площадках артистов и музыкантов, мастеров стрит-арта и перфоманса, любителей кино- и фотоискусства, художников и танцоров.

В рамках фестиваля будут работать площадки «Уличная музыка», «Стрит-Арт», Лекторий, «Танцы», «Перфоманс», «Наука», «Урбанистика», «iLocked: реальные квесты».

Два дня, 23 и 24 июня на улце Весенней на площадке "Художник" будут представлены: перфоманс-инсталляция Шахматный куб — изображение горожан с натуры Там же пройдут интерактив с горожанами «Открытие города» — продажа авторских открыток с видами города и перманентная выставка под открытым небом «Персонажный календарь театр без вешалки», где покажут 366 образов кемеровчан.

У фонтана напротив Драмтеатра и в боковых аллеях на площадке «Маркет» будут работать выставки-продажи керамических изделий, бижутерии и украшений, сумок, предметов интерьера, одежды и другие. А также пройдут мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, керамике, скрапбукингу, чеканке монет.