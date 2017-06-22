В Кузбассе завершился фестиваль искусств имени Михаила Вернера

В Кузбассе 17-18 июня на двух площадках — в Кемерове и Яшкинском районе прошел VII открытый фестиваль-конкурс искусств имени Михаила Вернера, организованный Кемеровской региональной ассоциацией общественных объединений «Координационный совет немцев» при поддержке департамента культуры и национальной политики, международного союза немецкой культуры, администрации Яшкинского района.

Свое мастерство в направлениях «Музыкальное искусство» и «Изобразительное искусство» продемонстрировали 240 человек из Кемеровской, Омской, Новосибирской, Архангельской, Иркутской, Томской областей, Алтайского и Забайкальского краев.

Это российские немцы, учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, участники коллективов самодеятельного народного творчества общественных организаций, клубных учреждений и студенты образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

Фестиваль стартовал в центральной детской школе искусств Кемерова, где участников конкурса приветствовали Георгий Классен — вице-президент федеральной национально-культурной автономии российских немцев, председатель межрегионального координационного совета российских немцев Западной Сибири и Екатерина Мартынова — руководитель федеральных программ международного союза немецкой культуры. Юные исполнители и музыканты показывали своё мастерство в академическом и эстрадном вокале, игре на фортепиано, флейте, баяне, домре и других музыкальных инструментах. Затем члены жюри — профессиональные музыканты, исполнители, лауреаты российских и международных конкурсов — провели мастер-классы.

Участники направления «Изобразительное искусство» провел пленэр на набережной реки Томь.

18 июня на главной сцене музея-заповедника «Томская Писаница» состоялось торжественное закрытие конкурса и награждение победителей. Почетными гостями стали президент федеральной национально-культурной автономии немцев, председатель международного союза немецкой культуры, член президиума консультативного совета по делам национальностей при президенте РФ Генрих Мартенс, сын М. Вернера Евгений Баранов и др.

В числе лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса – более 70 человек. Так в направлении «Эстрадный вокал» лауреатом первой степени стал эстрадный ансамбль «Доминанта» из Мариинска. В направлении «Инструментальное исполнительство» победил Герман Егле из Кемерова. В направлении «Академический вокал» лауреатами первой степени признаны Вероника Андрейченко и Василиса Будник из Новокузнецка.

Гран-при конкурса получили Евгений Михайлов, студент Кемеровского областного музыкального колледжа, и Анастасия Буланакова из Центральной школы искусств Кемерова.

Часть лауреатов и призеров конкурса приглашена на «Музыкальную неделю в Германии», которая пройдет в Штутгарте при поддержке молодёжного и студенческого союза немцев из России, а также награждена поездкой в Москву.