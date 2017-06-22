Дилер компании Caterpillar начинает строительство сервисного центра в Кузбассе

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Техника» – официальный дилер Caterpillar в России начинает строительство сервисного центра в Беловском районе. Открытие объекта планируется в конце 2018 года, сообщает Авант-Партнер.

В настоящее время у ООО «Восточная Техника» восемь собственных центров. В Беловском районе планируется строительство и открытие сервисного центра, офиса и центрального склада запасных частей для Кузбасса.

Сервисный центр капитального ремонта тяжелых бульдозеров и самосвалов. расположится на площади около 5га.