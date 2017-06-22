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В Кузбассе завершилась спартакиада коренных малочисленных народов

Фото: АКО

17 июня на базе спортивного комплекса «Шахтер» в Осинниках прошел летний этап спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской области.

В соревнованиях участвовали команды с юга Кузбасса — из Таштагольского, Беловского, Гурьевского районов, Осинников, Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, Калтана.

В программе были легкоатлетические эстафета и кросс, гиревой спорт, мини-футбол, стрельба из лука, перетягивание палки, куреш, якутские прыжки, камчи, тебек.

В общекомандном зачете в летнем этапе лидировала команда Беловского района.

По общему результату двух этапов (зимний и летний) победу одержала сборная Мысков. Представителям команды вручили кубок, диплом и ценный подарок

Рубрики: Спорт
Автор: Лариса Сергеева
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