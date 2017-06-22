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В Кузбассе внесены изменения в бюджет

Вчера на очередной сессии народных депутатов Кемеровской области были внесены изменения в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», сообщает пресс-служба СНДКО.

В результате были изменены основные характеристики областного бюджета: общий объем доходов и расходов увеличен на  696,6 млн. рублей.

В целом расходы на реализацию государственных программ увеличены на 2 662,8 млн. рублей.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований произошло по следующим программам: «Управление государственными финансами Кузбасса»; «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»; «Развитие здравоохранения Кузбасса»; «Информационное общество Кузбасса»; «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».

Бюджетные ассигнования на непрограммные направления деятельности увеличены на  1 760,2 млн. рублей, причем большая часть пойдет на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы.

В результате изменений общие параметры бюджета на 2017 год следующие: доходы 114 551,8 млн. рублей, расходы 114 551,8 млн. рублей

В расходной части бюджета 1,69 млрд руб. планируется направить на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, 895 млн руб. — на дотации муниципальным бюджетам. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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