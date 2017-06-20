Отпуск губернатора Кузбасса продлен на неопределенный срок

По сообщению пресс-службы Кемеровской области губернатор Кузбасса Аман Тулеев продлил отпуск на неопределенный срок.

Напомним, Аман Тулеев ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако после его окончания на работу не вышел. В понедельник отпуск был продлен еще раз. На время отсутствия Тулеева обязанности главы региона исполняет первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

Ранее в местных СМИ проходила информация о лечении губернатора в Германии. Издание «КоммерсантЪ» утверждает со ссылкой на собственные источники, что Аман Тулеев из отпуска на работу не вернется. По сведениям источника “Ъ”, из отпуска губернатор на работу уже не вернется, но для него важно пробыть на своем посту ровно 20 лет (Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года), и в администрации президента (АП) пошли ему навстречу. В АП получить комментарий по поводу его возможного ухода с поста не удалось.

В пресс-службе администрации Кузбасса заверяют, что здоровье губернатора не вызывает опасений.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи об отставке губернатора Кузбасса. «Пока на этот счет какой-либо информацией я не располагаю», – заявил Песков журналистам.