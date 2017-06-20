В России выросли цены на бензин

На минувшей неделе в России увеличилась стоимость топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго РФ.

Средняя цена за литр бензина Аи-95 в России впервые превысила 40 рублей, подорожание за неделю составило 9 коп.

Средняя цена на Аи-92 выросла на 16 коп. до 37,35 рубля за литр. В Центральном округе литр Аи-92 за неделю подорожал на 22 коп. В Ивановской области он подорожал на 50 коп., в Калужской и Костромской областях — на 40 коп. В Москве и Подмосковье рост составил 21-24 коп.

С регионах СФО стоимость литра Аи-92 подорожала в среднем на 36 коп. В Алтайском крае, Иркутской области цены на Аи-92 выросли за неделю более чем на 50 коп. В Туве литр Аи-92 подорожал на 86 коп.

По данным Росстата, в среднем в Сибирском федеральном округе литр АИ-92 стоил 35,88 руб., АИ-95 – 38,50 руб., а дизельное топливо – 37,49 руб.

В Кузбассе АИ-92 стоит сегодня 35,65 руб. Стоимость АИ-95 в Кемеровской области составляет 38,05 руб. Стоимость дизельного топлива в Кузбассе достигла 36,50 рубля за литр