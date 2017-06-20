В Кузбассе волонтеры требуют отставки главы штаба Навального

Волонтеры Кемеровского штаба Алексея Навального опубликовали на портале https://www.change.org петицию с требованием отстранить от руководства штабом в Кемерове координатора, бывшего члена ЛДПР, адвоката Павла Будникова

В петиции, обращенной к Алексею Навальному, Леониду Волкову и штабу Навального, говорится о том, что в кемеровском штабе «сложилась абсурдная и опасная обстановка. С самого начала деятельности штаба многие из вас обращали внимание на категорическое несоответствие координатора штаба П. Будникова занимаемой должности.

Предыдущая деятельность Будникова проходила в тесной связке с администрацией: он был весьма послушным членом избирательной комиссии и никогда не пользовался своим правом решающего голоса, хотя бахвалился осведомленностью вопиющих нарушений подсчетов голосов».

По мнению авторов петиции, Павел Будников ни разу не был организатором митинга, «да и в других инициативах замечен не был. Декларируя себя юристом, он неоднократно проваливал подачу уведомлений на кубы, митинг, перепоручил обязанность составлять уведомления на митинг волонтерам, не обжаловал ни отказы в мероприятиях, ни действия полиции».

Волонтеры по своей инициативе выходили на одиночные пикеты, раздачу листовок, агитационные кубы, имели реальные конфликты с полицией, частной охраной, представителями администрации города, им выписывались повестки, они вызывались в суды. И никогда они не получали помощи от квалифицированного юриста Будникова.

Авторы петиции счтают, что по вине Будникова был фактически провален митинг 12 июня. «Вопреки прямому призыву Алексея Навального идти с флагами в центр города, штаб «слил» уведомления, не опротестовал отказы в суде, и провел митинг на окраине города».

Последней каплей для волонтеров послужило задержание активистов в Юрге. Незаконные действия полиции были проигнорированы Будниковым, однако он попытался обвинить в задержании самих активистов.

Складывается впечатление, что Будников продолжает работать в пользу администрации города/области, а не штаба, считают волонтеры и единственным выходом видят немедленное отстранение Будникова.