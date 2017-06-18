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Официальный дилер Lada открыл в Кузбассе новый центр

На прошлой неделе официальный дилер Lada в России ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» (входит в казахстанскую ГК «Бипэк Авто – Азия Авто») открыл в Кемерове новый дилерский центр, сообщает Авант-Партнер.

Центр построен и оснащен в соответствии со стандартами Lada. На площади почти в 1,5 тыс. кв. м организованы шоу-рум и сервисная зона, занимающая более 500 кв. м и располагающая девятью техническими постами.

 По информации издания, компания «Азия Авто Усть-Каменогорск» зашла в Кузбасс в 2015 году, открыв филиалы в Новокузнецке и в Кемерове.

В Кемерове работают два официальных дилера Lada: «Автоцентр Дюк и К» и «Азия Авто Усть-Каменогорск». В Новокузнецке – три: «Авто Град Новокузнецк», «Азия Авто Усть-Каменогорск» и «Элга-Сибирь» (ЗапСиб-Лада).

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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