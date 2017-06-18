В Кузбассе избран глава Общественного совета при департаменте по развитию предпринимательства

В Кемерове прошло первое заседание Общественного совета при департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, на котором был утвержден план работы организации на 2017 и избраны председатель совета и его заместитель, сообщает Авант-Партнер.

Председателем Общественного совета при департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса стал Роман Романенко — генеральный директор ООО «Астронотус». Его заместителем стала Жанна Менькова.

Согласно плану основными направлениями работы совета станут рассмотрение проектов общественно значимых нормативных актов, разрабатываемых департаментом, мониторинг и оценка качества оказания департаментом государственных услуг, участие в антикоррупционной работе, оценка эффективности государственных закупок.

В состав общественного совета входят десять членов, представляющие предпринимательство, профсоюзы, вузы, ассоциации. Все они были избраны через открытые слушания путем голосования.

По словам организаторов, общественный совет позволит сделать деятельность органов государственной власти максимально открытой. Кроме того, совет дает возможность общественности принимать участие в законотворчестве, в принятии решений.