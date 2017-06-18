Дело экс-начальника ГИБДД Кузбасса передано в суд

15 июня в прокуратуре Кемеровской области было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии участием бывшего начальника ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина.

Напомним, 23 апреля 2016 года на автодороге Кемерово-Яшкино произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser 200, которым управлял Юрий Мовшин, и Toyota Corona Premio. Жертвами аварии стали три жительницы Красноярска и кемеровчанка. Водитель Premio остался жив, Юрий Мовшин не пострадал.

По версии следствия, причиной аварии стали нарушения правил дорожного движения, допущенные Мовшиным. В обвинительном заключении указано, что Мовшин не выбрал безопасную скорость движения, превысил предельно допустимую скорость и не учел разметку в том месте дороги, где произошло ДТП.

На основании автотехнических, медицинских экспертиз, следственных экспериментов и других следственных действий, первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение, согласно которому Юрию Мовшину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). За совершение данного преступления закон предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. После вручения копии обвинительного заключения Мовшину дело будет направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу.