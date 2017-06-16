В Кузбассе задержали волонтеров штаба Навального

Вчера в Кузбассе, в Юрге, полиция задержала 3 волонтёров и одного сотрудника кемеровского штаба Алексея Навального.

Активисты установили куб был установлен в гайд-парке — в месте разрешённых общественных акций, распространяли наклейки и призывали голосовать за Навального.на выборах президента в 2018 году.

Все они были доставлены в Межмуниципальный отдел полиции «Юргинский».

По мнению полиции, они нарушили правила проведения митингов, но протоколы об административном нарушении составлены не были.

Позднее, Александра Жукова, Владлену Клокову, Павла Самусенкова и Бориса Павлова отпустили без составления протокола после разговора с начальником отдела, который признал, что задержание было неправомерным, попросил активистов написать объяснительные о случившемся и отпустил.