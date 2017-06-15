В России зафиксировано 125 случаев заболевания клещевым энцефалитом

По данным Роспотребнадзора в России зарегистрировано 125 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 587 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, количество заболевших в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений.

По состоянию на 9 июня 2017 года, в медицинские организации обратились 221 тыс. 696 человек с жалобами на укусы клещей. В некоторых субъектах Российской Федерации количество обратившихся по поводу укусов клещами в сравнении с уровнем прошлого года снизилось — в 1,5-2 раза — в Белгородской, Курской, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Астраханской. Кировской, Самарской, областях, Республиках Коми, Карелия, Калмыкия, Дагестан, Мордовия. В Пермском крае количество пострадавших от клещей снизилось в 1,7 раза, в Вологодской области — в 2,5 раза, г. Москве и Московской области — в 1,4 раза.

Однако в регионах СФО, в том числе и в Кузбассе, показатели превысили прошлогодние значения.

По результатам проводимого Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области эпидемиологического мониторинга, с начала сезона активности клещей на 01.06.2017 в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратились 16416 человек.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городах Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск, Берёзовский, Гурьевск, в районах Крапивинский, Топкинский, Мариинский, Тяжинский, Юргинский.

За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 3992 человека, в том числе детей – 781.

Результаты лабораторных исследований клещей свидетельствуют о высокой степени опасности заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

При лабораторном исследовании 3347 особей клещей, снятых с лиц, пострадавших от присасывания, в 285 клещах (8,5 %) выявлено наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 27 клещах из 86 исследованных – возбудителя клещевого боррелиоза.

На 01.06.2017 в медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 197 человек, лабораторно подтверждено 2 случая клещевого энцефалита, 12 случаев клещевого боррелиоза.

В Кемеровской области проводятся прививки против клещевого вирусного энцефалита, на 01.06.2017 привиты 168,6 тыс. человек, из них – 114,5 тыс. детей.

Проводится акарицидная обработка территорий скверов, парков, загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха, частного сектора. Всего обработано 1890,7 га, что составило 94,5 % от подлежащих площадей.