Кузбасс стал 14 в рейтинге делового гостеприимства

По итогам проекта, который реализовали совместно телеканал «Россия» и предпринимательское сообщество «Клуб лидеров» Кемеровская область заняла 14-е место в первом в России рейтинге делового гостеприимства, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на сайт Клуба лидеров.

Всего в рейтинге делового гостеприимства приняли участие 30 регионов России. Лидерами стали Республика Татарстан (90,8), Свердловская область (83,9) и Белгородская область (82,2). Лучшим из регионов СФО стала занявшая 4-ю позицию Новосибирская область с показателем 82,0. Показатель Кемеровской области – 73,6.

Главная задача проекта – оценить регион с точки зрения инвестора и предпринимателя. Оценка проходила по 75 параметрам, которые были разделены на 8 блоков, в том числе: аэропорт/вокзал; гостиницы; городская инфраструктура; рестораны; взаимодействие с организациями по работе с инвесторами; технопарки/бизнес-инкубаторы; инвестиционные площадки, зоны развития.